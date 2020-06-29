Merkez Sarıçam ilçesindeki AOSB'de, nişasta fabrikasının depo bölümünde dün akşam başlayan ve ekiplerce kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sona erdi.

Fabrikanın kısmen çöken depo kısmının yandığı ve kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından Osmaniye ve Mersin'den takviye olarak gelen itfaiye ekipleri de bölgeden ayrıldı.

[Fotoğraf: AA]

Çıkış sebebi incelemenin ardından belli olacak

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi ve hasar tespiti için fabrikada inceleme başlatıldı.

AOSB'deki nişasta fabrikasının depo kısmında dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, Adana Orman Bölge Müdürlüğü, Osmaniye ile Mersin itfaiye ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA'ların da müdahalesiyle çevredeki iş yerlerine sıçramadan yangın kontrol altına alınmıştı.