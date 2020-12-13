Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesindeki bir kahvehanede çok sayıda kişinin kumar oynadığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kahvehaneye baskın yaptı.

Ekipler, kahvehanede 32 kişinin aydınlatmaları kapatarak mum ışığında kumar oynadığını tespit etti.

Yeni tip koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 32 kişiye 100 bin 800 lira ceza kesilirken, iş yeri ekiplerce mühürlendi.