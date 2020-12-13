Haber Giriş: 13 Aralık 2020 Pazar 10:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da mum ışığında kumara 100 bin lira ceza
Adana'da, bir kahvehanede aydınlatmaları kapatarak mum ışığında kumar oynadıkları tespit edilen 32 kişiye toplam 100 bin 800 lira ceza kesildi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesindeki bir kahvehanede çok sayıda kişinin kumar oynadığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kahvehaneye baskın yaptı.
Ekipler, kahvehanede 32 kişinin aydınlatmaları kapatarak mum ışığında kumar oynadığını tespit etti.
Yeni tip koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 32 kişiye 100 bin 800 lira ceza kesilirken, iş yeri ekiplerce mühürlendi.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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