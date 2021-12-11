Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 08:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Adana-Osmaniye kara yolunda henüz kimliği belirlenemeyen kişiye, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada A.T. yönetimindeki minibüs çarparak bölgeden ayrıldı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yayanın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kısa süre sonra teslim olan minibüs sürücüsü gözaltına alınarak İncirlik Polis Merkezi'ne götürüldü.
Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
Etiketler: Adana Trafik Kazası
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