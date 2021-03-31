Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün bölge sorumlusu yapılanması içindeki 3 kişi, KHK ile kapatılan örgüte ait kurumlarda faaliyet gösteren, sosyal medya üzerinden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i övücü paylaşımlarda bulunan 1 kişi ile daha önce örgüt üyeliğinden yakalanan kişilerin ifadelerinde adı geçen 1 kişi tespit edildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.