Haber Giriş: 31 Mart 2021 Çarşamba 08:59Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Adana'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Adana'da FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün bölge sorumlusu yapılanması içindeki 3 kişi, KHK ile kapatılan örgüte ait kurumlarda faaliyet gösteren, sosyal medya üzerinden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i övücü paylaşımlarda bulunan 1 kişi ile daha önce örgüt üyeliğinden yakalanan kişilerin ifadelerinde adı geçen 1 kişi tespit edildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
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