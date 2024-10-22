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Türkiye
AA 22.10.2024 09:39

Adana'da ev yangını: 3 çocuk can verdi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir evde yangın çıktı. Ekipler yangını söndürürken evde bulunan Suriye uyruklu 3 çocuk hayatını kaybetti.

Adana'da ev yangını: 3 çocuk can verdi

19 Mayıs Mahallesi'ndeki müstakil evde ilk belirlemelere göre elektrikli sobadan kaynaklı yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

 

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yangının söndürülmesinin ardından ikamete giren ekipler, Hüseyin ile kız kardeşleri Şam ve Şahad Hüseyin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çocukların annesinin komşuda olduğu, babanın ise işe gittiği öğrenildi.

Ekiplerin incelemesinin ardından 3 kardeşin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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