Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Operasyonda Suriye uyruklu şüpheliler M.S, A.B, H.A, H.H, M.H. ve H.A. yakalandı.

Merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki 6 ikamete, özel harekat ekiplerinin desteğiyle şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'de DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüttükleri ve yasa dışı yollarla yurda girdikleri iddia edilen 6 zanlının kimliğini belirledi.

Sıradaki Haber

Türkiye'de 1 milyon 444 bin 27 trafik kazası oldu