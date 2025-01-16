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Türkiye
AA 16.01.2025 05:55

Adana'da çıkan silahlı kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Adana'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Adana'da çıkan silahlı kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

Merkez Sarıçam ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde iki grup arasında silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları incelemede, iki grup arasında çıkan silahlı kavga sonucu Serdar Akipa ve kardeşi Umut Akipa'nın olay yerinde öldüğünü, bir kişinin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını tespit etti.

Bölgede inceleme yapan Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri, tabancalara ait 12 boş kovan buldu.

İncelemelerin ardından cenazeler, Adana Adli Tıp kurumu morguna gönderildi.

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