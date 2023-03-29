Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 3 deprem meydana geldi.

İlk deprem saat 19.36'da 3,9 olarak kaydedildi. Depremin derinliği ise 13,16 kilometreydi.

İkinci sarsıntı ise 11 dakika sonra yerin 9,38 kilometre derinliğinde yaşandı. Sarsıntının büyüklüğü 4,5'ti.

19.51'de ise 8,11 kilometre derinlikle 3,7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

"Bir olumsuzluk görünmüyor"

Vali Süleyman Elban, geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Şu ana kadar deprem nedeniyle herhangi sıkıntılı bir ihbar almadık. Bir olumsuzluk görünmüyor. Taramalarımız devam ediyor" dedi.