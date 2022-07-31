Haber Giriş: 31 Temmuz 2022 Pazar 17:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da aranan Alzheimer hastası kadının cansız bedenine ulaşıldı
[Fotograf: AA]
Adana'da ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Alzheimer hastası kadının cesedine ulaşıldı.
Kızı Eda Atay tarafından 25 Temmuz'da tedaviye götürüldüğü Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi bahçesinde kaybolan Rahime Atay'ı (54) arama çalışmaları devam etti.
Polis ve AFAD ekipleri, üniversite yerleşkesinin çevresindeki ormanlık alanda yaptığı incelemede Atay'ın cesedini buldu.
Kadının cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde ikamet eden Alzheimer hastası Rahime Atay (54), 25 Temmuz'da tedavisi için kızıyla gittiği hastanenin bahçesinde kaybolmuş, ailenin polise yaptığı başvuru üzerine arama çalışması başlatılmıştı.
Etiketler: Adana
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