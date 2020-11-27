Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 04:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana’da araç hurdalığında yangın
[Fotoğraf: AA]
Adana'da boş arazide bulunan hurda otomobillerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde, boş arazideki hurda otomobillerin yandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İki hurda otomobilde çıkan yangın, Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince diğer araçlara sıçramadan söndürüldü.
[Fotoğraf: AA]
Soğutma çalışmalarının ardından incelemeye yapan ekipler, yangında bir dış müdahalenin olmadığını tespit etti.
Etiketler: Yangın
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