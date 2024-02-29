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Türkiye
AA 29.02.2024 18:29

Adana'da araç hırsızlığı yapan 3 şüpheliye tutuklama

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, iş yerlerinden 3 otomobilin çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Çalınan araçlar da polis ekiplerince bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Adana'da araç hırsızlığı yapan 3 şüpheliye tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yenimahalle'de M.T'ye ait tamirhaneden 4 bilgisayar, 4 araç farı ve tamir için bırakılan otomobil ve hafif ticari araç ile Sarıhamzalı Mahallesi'nde N.Ş'nin iş yerinden kamyonetin çalınması üzerine çalışma başlattı.

İş yerleri ve çevresindeki binalara ait güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıların kimliklerini tespit etti.

Zanlılar Cesur K., Timur S. ve Kemal K., Ova Mahallesi'ndeki evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Çalınan araçlar bulunarak sahiplerine teslim edildi

Öte yandan çalınan araçlar polis ekiplerince bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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