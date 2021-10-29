Haber Giriş: 29 Ekim 2021 Cuma 14:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Adana-Tarsus-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi çıkışındaki ağaçlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı.
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