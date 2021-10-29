Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki tarihi Kef Kalesi, Urartular dönemine ait kale 7'inci yüzyılın ilk yarısında inşa edildi. Kalede 45 yılın ardından yeniden kazı çalışmaları başladı.

1964'te yapılan kazılarda odalar ve saray kalıntısı bulunmuştu. 140 odalı kaledeki yeni kazı çalışmalarında yeni buluntulara ulaşılmaya başlandı.

Tarihe ışık tutacak yeni keşifler bekleniyor

Kazı Ekibi Başkanı Doç. Dr. İsmail Coşkun, ilk çalışmalara kalenin saray bölümünden başladıklarını söyledi.

"Burada büyük fil ayaklarını ortaya çıkardık. Bu fil ayaklarını tekrardan ayağa kaldırdık. İlk bulduğumuz buluntular arasında Urartu mavisi diye adlandırdığımız mavi bir boya, kırmızı ve sarı boyalar var. Çivi yazılı belgeler tespit ettik."

Kazılar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesince yürütülüyor. Bölgede tarihe ışık tutacak yeni keşifler bekleniyor.