Haber Giriş: 29 Ekim 2021 Cuma 12:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da arı kovanı taşıyan kamyonet devrildi
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde dolu arı kovanı yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.
Zeki Kaba idaresindeki 48 RF 434 plakalı arı kovanı yüklü kamyonet, Muğla-Köyceğiz kara yolu Döğüşbelen mevkisinde şarampole devrildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Kaba yaralandı.
Ambulansla Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaba'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Dağılan kovanların toplanması için itfaiye ekipleri ve çevredeki arıcılar kaza yerine geldi.
Etiketler: Arıcılık Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Gülbahar Barajı'nı besleyen su kaynağı kurudu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz