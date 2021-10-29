Yağlıdere ilçesinde 26 Ekim'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 27 yaşındaki Bayram'ın beyin ölümü, tedavi gördüğü Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün gerçekleşti.

Bunun üzerine hastanenin Organ Nakil Koordinatörü Dr. Zekiye Kırca ve hastanın takibini yapan Dr. Azime Bulut, İsmail Bayram'ın annesi Eyice ve babası Eşref Bayram ile organ bağışı konusunda görüştü. Bayram çifti, bu görüşmenin ardından oğullarının organlarını bağışlama kararı aldı.

Uzman ekip tarafından Bayram'ın alınan kalbi Sağlık Bakanlığına ait uçakla İstanbul'a, böbrekleri, karaciğeri ve korneaları da UMKE ekiplerince Samsun'a götürüldü.

Bayram'ın bağışlanan organlarının 6 hastaya nakledileceği belirtildi.