Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, hava ülkenin genelinde parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz ile Kahramanmaraş çevrelerinde yağışlı olacak.

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Bingöl, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın, Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis öngörülüyor.