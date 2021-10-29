Haber Giriş: 29 Ekim 2021 Cuma 14:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Siirt'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 yabancı uyruklu yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespitine yönelik çalışma yürüttü.
Geçmişte DEAŞ içerisinde faaliyet gösterildiği yönünde bilgi alan ekipler, 4 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda dijital materyaller ele geçirildi, Suriye uyruklu 4 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Siirt DEAŞ Terör Örgütü
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