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Türkiye
AA 25.03.2024 13:21

Adana'da 4 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesi merkezli 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Adana'da 4 büyüklüğünde deprem

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 13.10'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının 7,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Taramalarımız devam ediyor. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." dedi.

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