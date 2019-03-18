Memleketin her köşesinde gözünü kırpmadan nöbet tutan askerler, bu vatan uğruna can vermiş şehitlerini unutmadı.

6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nda görev alan askerler, vatanı uğruna canını feda etmiş asker, polis ve sivil şehitlerin her biri için bir fidan dikti.

Tümendeki askerler, Cumhuriyet tarihinden bu yana Adanalı tüm şehitleri bu ormanda biraraya getirdi. Adana Şehitler Ormanı'nı da ilk kez TRT Haber görüntüledi.

538 şehit için 538 fidan dikildi

Şehitler ormanının her bir karışında Mehmetçiğin emeği var, her bir köşesi ayrı bir anlam taşıyor. Girişte, tüm şehitlerin fotoğrafı asılı. Uzun bir koridor boyunca da adlarına dikilmiş Servi, Meşe ve Manolya ağaçları bulunuyor.

Kimi oğlunu, kimi eşini, kimi kardeşini görmek için geliyor.

Şehit Uzman Çvş. Kadir Demiryürek'in eşi Gülcan Demiryürek, "12 Nisan 2016'da eşim Mardin Nusaybin'de şehit oldu. 3 yıllık evliydik, kızım 16 aylıktı eşim şehit olduğunda. Bizleri düşünerek böyle bir yerin yapılması çok güzel mutluluk verici." dedi.

Şehit Uzman Çvş. Kadir Demiryürek'in annesi Hatice Demiryürek ise duygularını şöyle ifade etti:

"Şehidim çok neşeli bir çocuktu. Evime geldi mi evim neşe dolardı. Ama şimdi 3 yıl bitecek annem. Şehidim bir gün sesini duymadım. Yavrumu görmüş kadar duygulandım, çok güzel olmuş."

Aileler, şehitlerini her özlediğinde bu ormana geliyor

Onlar artık göremedikleri yavrularını, eşlerini, kardeşlerini her özlediğinde bu ormana geliyor. Toprağa verdiği fidanlarının burada yeşermesine şahit oluyor.

Şehit Polis Memuru Nihat Şener'in eşi Derya Şener, "Hem askerimizin hem polisimizin birlikte şehitlikte fidan dikilmesi çok güzeldi. Eşimin beraber şehit olduğu arkadaşı da burada." dedi.

Şehit Polis Memuru Nihat Şener'in abisi Mehmet Şener ise şöyle konuştu:

"Burada devletin yıkılmazlığını görüyoruz. Şehidi olmayan bir devlet yıkılır. Burada hiçbir isim resim yoksa bu devleti kim koruyacak."

Ay yıldızın ışığı sönmüyor

Her adımda başka bir duygunun içine girdiğiniz bu ormanda gece de anlamlı. Şanlı ay yıldız, Adana semalarından bakıldığında görülebiliyor. Gün geceye dönse de ay yıldızın ışığı hiç sönmüyor.

Haber: Damla Erikan

Kamera: Fatih Şenel

Kurgu: Sema Yamanbahar