Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe 13:28Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Açık unutulan damper yön levhasını devrildi
[Fotograf: DHA]
Konya'da sürücü R.Y.'nin kamyondaki hafriyatı boşalttıktan sonra açık unuttuğu damperin çarptığı dijital yön levhası devrildi. O anlar kameralara yansıdı.
Konya'nın Karatay ilçesinde R.Y. kamyondaki hafriyatı boşalttıktan sonra, çalışma alanına dönmek için yola çıktı.
R.Y.'nin açık unuttuğu damper, yoldaki dijital yön levhasına çarptı. Levha, çarpma nedeniyle devrildi. R.Y. kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anı da mobese kameraları tarafından kaydedildi.
Yolun kapanması üzerine ulaşım bir süre polisin kontrolünde gerçekleşti.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
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