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Türkiye
AA 12.08.2023 09:42

Açık cezaevine dönecek hükümlüler için süre doluyor

Covid-19 izninden açık cezaevine dönmesi gereken hükümlüler için başvuru süresi 15 Ağustos'ta sona erecek, bu süreye kadar açık cezaevine teslim olmayanlar kapalı cezaevlerine alınacak.

Açık cezaevine dönecek hükümlüler için süre doluyor
[Fotograf: AA]

Açık cezaevindeki hükümlülerin Covid-19 izinleri 31 Temmuz itibarıyla sona erdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen düzenlemeye göre, 31 Temmuz itibarıyla Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan süre denetimli serbestlik altında infaz edilecek.

Ancak denetimli serbestlik tedbiri süresi 5 yıldan fazla olanlar açık cezaevlerine tekrar alınacak. Bu durumdaki hükümlüler, 15 Ağustos'a kadar açık cezaevine dönmek için başvuru yapmak zorunda olacak. Süre içinde başvuru yapmayan ve açık cezaevlerine dönmeyenler kapalı cezaevlerine alınacak.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "15 Ağustos akşamına kadar geri döneceklerin başvurmaları gerekiyor. Geri dönecek yaklaşık 21 bin hükümlü var. 21 bin hükümlünün, süresi içinde müracaat etmesi lazım. O süre 15 Ağustos'ta sona eriyor. 15 Ağustos'a kadar müracaat etmeyen hükümlüler haklarını kaybetmiş, direkt kapalı cezaevine gitmiş olurlar." ifadesini kullanmıştı.

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