Ankara'nın Çankaya ilçesinde, inşaat çalışmaları sırasında yan tarafında bulunan 8 katlı binada, istinat duvarının bir kısmının yıkılması ve temelinde boşluk oluşmasıyla çökme tehlikesi meydana geldi.

Olay yerine giden polis ekipleri, yıkılma tehlikesine karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, çökme riski bulunan bina ile tedbir amacıyla bölgedeki 21 binada oturanları tahliye etti. Ardından binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, olayın hemen ardından binanın yıkımına neden olan inşaatın yapı denetim firmasına yönelik hem Açelya Apartmanı hem de sorumlu olduğu tüm yapılar için inceleme başlattı.

Firma bir yıl süreyle yeni iş almaktan men edildi

İncelemeler sonucunda, yapı denetim firmasına verilecek cezaya ilişkin ilan Resmi Gazete'de duyuruldu.

Yapı Denetim İzin Belgesi'ne sahip firma, ilanın yayınından itibaren bir yıl süreyle yeni iş almaktan men edildi.

Ayrıca firmanın kuruluş ortakları ile sorumlu denetim elemanları ceza süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik görev alamayacak ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olamayacak.