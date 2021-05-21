Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 11:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'de 753 yerde 6 Haziran'da sandık başına gidilecek
[Fotoğraf: Arşiv]
Farklı nedenlerle boş bulunan 752 mahalle veya köyde muhtarlık, ihtiyar heyeti için seçim yapılacak. Köy statüsünden belde statüsü kazanan Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde de sandık başına gidilecek.
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bazı illerdeki 752 köy ve mahallede farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık veya ihtiyar heyeti için seçim yapılacak.
Köy statüsünden belde statüsü kazanan Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde ise belediye başkanı ve meclis üyeleri için sandık başına gidilecek.
Böylece 6 Haziran'daki ara seçimlerde 753 yerde seçim heyecanı yaşanacak.
Etiketler: YSK
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