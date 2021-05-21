Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 11:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da FETÖ operasyonu: 4'ü firari 8 zanlı yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Muğla'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı. Şüphelileri deniz yoluyla kaçırmaya çalışan 2 organizatör gözaltına alındı.
Polis ekipleri, FETÖ üyelerinin yurt dışına illegal yollardan çıkışlarını engellemek amacıyla çalışma başlattı.
Bir grubun yurt dışına kaçmaya çalıştığını tespit eden ekipler, harekete geçti.
Göcek Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, 4'ü firari olarak aranan, aralarında kadınlarında olduğu 8 şüpheli, deniz yoluyla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.
Operasyonda, 2 organizatör gözaltına alındı.
Etiketler: FETÖ Terörle Mücadele
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