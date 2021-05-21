Tarım ve Orman Bakanlığı, salgınla mücadele kapsamında il-ilçe tarım ve orman müdürlüklerinde yoğunluğun azaltılması için çalışmalarına devam ediyor.

Yapılan düzenlemeler sayesinde, "tekpencere.tarbil.gov.tr" adresi üzerinden doğrulanabilir hayvan pasaportu dijital ortamdan alınabilecek. Ayrıca, işletme tescil belgesi de dijital ortamdan sağlanabilecek.

Bu çerçevede hayvan pasaportu ve işletme tescil belgesi ödemeleri sanal post üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının diğer sistemleriyle bütünleşmiş olacak şekilde tasarlanan sistemle, hayvan pasaportu ve işletme tescil belgesi başvurusu yapmak isteyen kişiler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ile e-Devlet üzerinden doğrulanacak. Kimlik doğrulaması yapılmayan kişinin başvuru yapmasına izin verilmeyecek.

İşletme tescil belgesi ve hayvan pasaportu nedir?

İşletme tescil belgesi, işletmenin sahip bilgileri, adresi, sürü bilgileri, hayvan türü ve hayvan sayısı gibi bilgilerin yer aldığı, hayvancılık işletmesinin TÜRKVET'te kayıtlı olduğunu gösteren belge.

Hayvan pasaportu ise sığır cinsi hayvana ait ırk, cinsiyet, doğum tarihi, hareket bilgileri, hayvan sahibi bilgileri ve aşı bilgilerini içeren Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı il-ilçe müdürlüğü tarafından düzenlenen hayvan kimlik belgesi.