Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 11:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta KKKA şüphesiyle ölüm
[Fotoğraf: AA]
Yozgat'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti.
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Dayılı köyünde yaşayan 38 yaşındaki Yusuf Ertek, kulak arkasına yapışan keneyi çıkarttı.
Bir süre sonra rahatsızlanan Ertek, Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Hastaneden 14 Mayıs'ta kendi isteğiyle taburcu edilen Ertek, köyüne döndükten 4 gün sonra rahatsızlanınca yeniden aynı hastaneye götürüldü.
Yoğun bakımda KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören Ertek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ertek'in cenazesi köyünde toprağa verildi.
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