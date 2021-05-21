Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Antalya, Isparta, Burdur ve Aydın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli, Çanakkale ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Yarın, İç Anadolu, Akdeniz'in doğusu, Doğu Anadolu, Karadeniz Bölgesi'nin tamamı, Ege'nin iç kesimleri ile Marmara'nın doğusunda yağış bekleniyor. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Pazar günü yağışlar Güneydoğu Anadolu'nun doğu ve batısında, Doğu Anadolu, Karadeniz'in doğusu ile İç Anadolu'nun doğu kesimlerinde sağanak şeklinde görülecek. Kalan kesimlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yağışlarla birlikte batı bölgelerden başlayarak azalacağı, pazar gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak tekrar artacağı tahmin ediliyor.