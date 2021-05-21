Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Payas ilçesinde Eren-8 Amanoslar Operasyonu kapsamında tespit ettiği iki yer altı deposunun arandığı duyuruldu.

[Fotoğraf: AA]

Depolarda, EYP, 6 kalaşnikof piyade tüfeği, 4 M-16 piyade tüfeği ve buna ait 188 fişek, 9 milimetrelik 145 fişek, RPG-7 roketatar mühimmatı, 8 uzaktan kumandalı EYP anahtarı, 16 pil, 12 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ile mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Operasyon kapsamında, "Yurt içinde yürütülen başarılı operasyonlarla tükenen bölücü terör örgütünün mağara, barınak ve sığınaklar ile burada ele geçirilen örgüte ait çok sayıda silah ve mühimmat da tek tek imha ediliyor" denildi.