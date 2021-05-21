Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 09:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ayvacık açıklarında 40 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk kara sularına bırakılan düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 40 göçmeni kurtardı. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına bırakılan düzensiz göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
Son Haberler
- 09:47
- 09:55
- 09:59
- 09:49
- 09:40
Sıradaki Haber
14 ilde FETÖ operasyonu: 84 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz