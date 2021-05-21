Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 40 göçmeni kurtardı. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına bırakılan düzensiz göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.