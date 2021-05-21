Sıcak hava yerini yurdun bazı bölgelerinde soğuk ve yağışlı havaya bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava tahminlerini paylaştı.

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısında sağanak geçişleri etkili olacak.

Antalya, Isparta, Burdur ve Aydın çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması tahmin ediliyor.

Yağışlar Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olacak. Çanakkale ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde metrekareye düşen yağış miktarının çok yüksek olması bekleniyor.

Hava sıcaklıkları düşecek

Hava sıcaklığı yurdun kuzey ve batı kesimlerde 4 ila 10 derece azalacak. Yurdun doğusunda ise mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bekleniyor.

Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde olması tahmin ediliyor.

Marmara ve Ege Bölgesinde beklenen şiddetli yağışlar ve rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.