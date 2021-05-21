Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli, Sakarya çevreleri ile Edirne'nin güneyinde kuvvetli olması bekleniyor.

Bölgedeki sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalması, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında veya yer yer altında olması öngörülüyor.

Batı kesimlerinde fırtına ekili olacak

Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli, bölgenin batısında yer yer fırtına şeklinde, akşam saatlerinden sonra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış ve rüzgar ihtimali nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.