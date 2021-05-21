Kağıthane caddelerinde dolaştıkları esnada korna ve yüksek sesli müzikler çalarak çevreye rahatsızlık veren grup tehlikeli hareketler yapmaya başladı.

Bu şekilde seyir halinde olan konvoy, bir süre sonra Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’nin önünden geçti. Konvoyu fark eden motorize polis ekipleri, grubun önünü keserek durdurdu.

Emniyetin önünden konvoyla geçince yakalandılar

Araçlarından indirilen 9 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Toplamda 31 bin 221 lira idari para cezası uygulandı.