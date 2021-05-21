Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 11:51Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Asker konvoyu emniyetin önünden geçince yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da bir grup, koronavirüs salgını nedeniyle yasak olmasına rağmen caddelerde asker uğurlama konvoyu yaptı. Emniyetin önünden geçen konvoy motorize polis ekipleri tarafından durduruldu.
Kağıthane caddelerinde dolaştıkları esnada korna ve yüksek sesli müzikler çalarak çevreye rahatsızlık veren grup tehlikeli hareketler yapmaya başladı.
Bu şekilde seyir halinde olan konvoy, bir süre sonra Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’nin önünden geçti. Konvoyu fark eden motorize polis ekipleri, grubun önünü keserek durdurdu.
Emniyetin önünden konvoyla geçince yakalandılar
Araçlarından indirilen 9 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Toplamda 31 bin 221 lira idari para cezası uygulandı.
Etiketler: İstanbul Koronavirüs Tedbirleri
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