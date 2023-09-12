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Türkiye
DHA 12.09.2023 13:03

84 ton kaçak ekmeklik buğday ele geçirildi

Tekirdağ'da, kuru yük gemisinden çalındığı belirlenen toplam 84 ton ekmek buğdayı ele geçirildi.

84 ton kaçak ekmeklik buğday ele geçirildi
[Fotograf: DHA]

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, ekmeklik buğdaylarını yasal sahiplerinden habersiz şekilde gemiden tırlara yükleyerek kaçak şekilde yurda sokmaya çalışan şüphelileri takibe alındı.

Hem hırsızlık hem kaçakçılık suçlarını bir arada gerçekleştirmeye çalışan 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Operasyonda, ekmek yapımında kullanılan 84 ton buğday ele geçirildi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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