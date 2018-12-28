Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yılı etkinlikleri kapsamında, Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından, 83. Büyük Atatürk Koşusu düzenlendi.

Koşuyu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan da izledi.

"Bu yıl bin 487 kişi katıldı"

Bakan Kasapoğlu, start öncesi yaptığı açıklamada, bu yılki katılımın güzel bir tablo ortaya çıkardığını belirterek, şunları söyledi:

"Her yaştan insanımızın genç yaşlı demeden bu soğukta gelip bu yarışa katılması, ülkemizin yarınları, sporun yaygınlaşması ve tabana yayılması adına sevindirici. Bu seneki koşu, katılım rakamı itibarıyla 83 yıldan beri en yüksek katılımı sağlayan koşu oldu. Bu yıl bin 487 kişi katıldı. Katılımın artması noktasında da sevindirici. Bu rakamları daha yukarılara hep birlikte taşıyacağız."

Kazananlar Elif Dağdelen ve Ramazan Baştuğ

Sporculara başarılar dileyen Kasapoğlu, sportif tesisleşmede güzel bir aşamaya gelindiğini ve Türkiye'nin her yerinde spor tesisleri olduğunu, spor kültürünü yaygınlaştırmayı ve sportif başarıları daha yükseklere taşımayı el birliğiyle gerçekleştireceklerini kaydetti.

Dikmen Keklikpınarı'ndan başlayan ve tren garında sona eren 10,8 kilometrelik yarışı, kadınlarda Elif Dağdelen, erkeklerde ise Ramazan Baştuğ kazandı. Dereceye girenlere, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen törende ödülleri verildi.

Koşunun sembol ismi Dulda hayatını kaybetti

Öte yandan koşuya 47. kez katılan 91 yaşındaki Erdoğan Dulda, yarış esnasında fenalaştı. Erdoğan Dulda, götürüldüğü Başkent Hastanesi'nde vefat etti.

TAF Başkanı Çintimar: Çok sevdiği koşudan vazgeçmedi

TAF Başkanı Fatih Çintimar, Erdoğan Dulda'nın vefatı nedeniyle atletizm camiasının büyük üzüntü yaşadığını ifade ederek, "Büyük Atatürk Koşusu'nun sembol ismiydi. Yarış öncesi kendisiyle konuştum. Hatta startın ardından arabaya binerek bitiş alanına gitmesini rica ettim. Fakat çok sevdiği koşudan vazgeçmedi ve böyle üzücü bir olay yaşadık. Ailesine başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu: Türkiye'nin lisanslı en yaşlı atletini kaybettik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Büyük Atatürk Koşusu'nda fenalaşarak hayatını kaybeden Erdoğan Dulda için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Büyük Atatürk Koşusu'nda bir geleneği bozmayarak bizimle olan Türkiye'nin lisanslı en yaşlı atleti Erdoğan Dulda'yı kaybettik. Sporla geçen ömrünün ve heyecanının gençlere örnek olmasını dilediğim Erdoğan Dulda'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve spor camiamıza başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanlığından Dulda için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanlığınca, Büyük Atatürk Koşusu'nda hayatını kaybeden Türkiye'nin lisanslı en yaşlı atleti 92 yaşındaki Erdoğan Dulda için başsağlığı mesajı yayımlandı.

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün Ankara'da icra edilen Büyük Atatürk Koşusu sırasında fenalaşarak vefat eden Türkiye'nin lisanslı en yaşlı atleti 92 yaşındaki Erdoğan Dulda'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Dulda'ya Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA