Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından Erdoğan Dulda için mesaj yayımladı.

Kasapoğlu mesajında şunları söyledi:

"Büyük Atatürk Koşusu'nda bir geleneği bozmayarak bizimle olan Türkiye'nin lisanslı en yaşlı atleti Erdoğan Dulda'yı kaybettik. Sporla geçen ömrünün ve heyecanının gençlere örnek olmasını dilediğim Erdoğan Dulda'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve spor camiamıza başsağlığı dilerim."

Büyük Atatürk Koşusu'nda bir geleneği bozmayarak bizimle olan Türkiye'nin lisanslı en yaşlı atleti Erdoğan Dulda'yı kaybettik.



Sporla geçen ömrünün ve heyecanının gençlere örnek olmasını dilediğim Erdoğan Dulda'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve spor camiamıza baş sağlığı dilerim pic.twitter.com/P14z5j4hNZ — Dr. Mehmet Kasapoglu (@kasapoglu) 27 Aralık 2018

Büyük Atatürk Koşusu'na 47. kez katılan 91 yaşındaki Erdoğan Dulda, yarış sırasında fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede vefat etmişti.

Kaynak: AA