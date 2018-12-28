Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı, 2 saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi tarafından, toplantıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Buna göre, Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, gündeminde yer alan konuları görüşmek üzere toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, sınırlar içinde ve ülke sınırlarının güvencesi için sınır ötesinde harekatlarını başarıyla sürdüren güvenlik birimlerinin gücüne güç katan yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik projeler ele alındı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda tedarik ve modernizasyon çalışmalarına yönelik projeler gözden geçirilmiştir. Bu kapsamda kara, deniz ve hava sistemlerine yönelik araç, gereç ve mühimmat konularında kararlar alınmıştır."

Kaynak: AA