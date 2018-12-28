Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik tahminler doğrultusunda beklenen buzlanma nedeniyle, merkez Kocasinan, Melikgazi, Talas ve Hacılar ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Kaymakamlıklarca yapılan değerlendirmede de Bünyan, Develi, Akkışla, İncesu, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Felahiye, Özvatan, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinde de yarın okulların tatil edilmesine karar verildi.

Yarın kamuda çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

Öte yandan, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kötü hava şartları ve buzlanma beklentisi nedeniyle üniversitede eğitime bir gün ara verildiğini, yarın yapılması planlanan sınavların ertelendiğini duyurdu.

Kaynak: AA