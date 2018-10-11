81 ilde öğrencilere hain terör örgütleri anlatılacak

Polis koleji eğitimiyle birlikte 35 yıldır emniyet teşkilatının içerisinde yer alan 48 yaşındaki Polis Başmüffetişi Ahmet Sula, verdiği konferans ve etkinliklerde gençlere mesleki tecrübelerini aktarıyor, onlara yeteneklerini keşfetmeleri konusunda da önerilerde bulunuyor.

İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde yeni bir projeye imza atan Sula, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda üniversite öğrencileriyle buluşacak.

Proje kapsamında 81 ili ziyaret edecek olan Sula, üniversite öğrencilerine, başta FETÖ olmak üzer terör örgütleri hakkında tecrübelerini aktaracak, ayrıca bu hain örgütlerin tuzağına düşmemeleri konusunda onları bilgilendirecek.

"Bir özgüven tazelenmesine ihtiyacımız var"

Sula, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası birçok kentte konferanslar verdiğini şöyle anlattı:

"Şimdi de KYK'nin 81 ildeki yurtlarında öğrencilerle buluşacağız. Onlara hem devlet tecrübemi hem sanat birikimimi ve en önemlisi Anadolu'da kutsal topraklardaki okumalarımı paylaşacağım. Bence bir özgüven tazelenmesine ihtiyacımız var. Biz kadim bir medeniyetiz. Gençlerimize bunu hatırlatmaya çalışıyorum. Polisliğim bir gün bitecek ama sanatım Allah izin verdiği sürece devam edecek. Türk İslam tarihinde 15 Temmuz gecesinden daha tehlikeli bir gece yaşamadık. FETÖ'den daha tehlikeli bir örgüt tanımadım. Onun için bu konuda gençlerimizi bilgilendirmemiz şart."

Yeni projelerinin de yolda olduğunu anımsatan Sula, Balkanlar ve Afrika'da turne planladıklarına işaret etti.

FETÖ'nün birçok ülkede örgütlendiğini ifade eden Sula, "Yurt dışı etkinlerinde bu zihniyetin ne kadar tehlikeli olduğunu, hiç farkında olmadan bir ananın babanın evladını nasıl kaybettiğini ve sonunda nereye gittiğini anlatmaya çalışacağım. O ülkelerdeki insanları da bu zehirden kurtulmak için bilgilendireceğim" diye konuştu.

Kaynak: AA