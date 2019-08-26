Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 48 bin 307 sürücünün teste tabi tutulduğu denetimler sonucunda, 784 araç trafikten men edildi, 824 sürücünün belgesine geçici olarak el konuldu, 4 bin 579 trafik kuralı ihlali yapıldı.

Denetimlerde, 948 sürücünün alkol, 5 sürücünün de uyuşturucu etkisinde olduğu belirlendi.

Ayrıca 2019 yılı ilk 6 aylık döneminde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında, kusuru ile kazaya sebebiyet veren sürücülerin yüzde 1,4'ünün alkol etkisinde araç kullandığının belirlendiği bildirildi. Bu dönemde ise 3 milyon 145 bin 906 araç sürücüsünün teste tabi tutulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA