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Türkiye
AA 31.10.2024 18:05

80 yaşındaki kadına çarparak ölümüne sebep olan İETT şoförü tutuklandı

İstanbul Bakırköy'de, kullandığı İETT otobüsüyle çarptığı 80 yaşındaki kadının ölümüne neden olan şoför tutuklandı.

80 yaşındaki kadına çarparak ölümüne sebep olan İETT şoförü tutuklandı
[Fotograf: AA]

Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nin önünde dün meydana gelen ve Sevinç Tuna'nın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kazanın ardından gözaltına alınan İETT otobüsü şoförü Murat Şahin'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bakırköy Adliyesi'ne götürülen Şahin, savcılık ifadesi sonrası sevk edildiği sulh ceza hakimliğince ''taksirle ölüme neden olma'' suçundan tutuklandı.

İETT otobüsünün çarptığı 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
İETT otobüsünün çarptığı 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nin önünde duran Sevinç Tuna'ya Murat Şahin'in kullandığı İETT otobüsü çarpmış, sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Tuna'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, şoför gözaltına alınmıştı.

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