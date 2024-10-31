80 yaşındaki kadına çarparak ölümüne sebep olan İETT şoförü tutuklandı

Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nin önünde dün meydana gelen ve Sevinç Tuna'nın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kazanın ardından gözaltına alınan İETT otobüsü şoförü Murat Şahin'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Bakırköy Adliyesi'ne götürülen Şahin, savcılık ifadesi sonrası sevk edildiği sulh ceza hakimliğince ''taksirle ölüme neden olma'' suçundan tutuklandı.
Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nin önünde duran Sevinç Tuna'ya Murat Şahin'in kullandığı İETT otobüsü çarpmış, sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlenmişti.
Tuna'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, şoför gözaltına alınmıştı.