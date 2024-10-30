İETT otobüsünün çarptığı 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nin önünde duran Sevinç T'ye, Murat Ş. idaresindeki İETT otobüsü çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sevinç T'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Sürücünün ifadesi alındı

Polis ekipleri tarafından ifadesine başvurulan sürücü Murat Ş, Çırpıcı Parkı'nın önünde bulunan ışıklarda beklediğini söyledi.

Bu sırada yolcuları indirdiğini, ardından yeşil ışık yandığında hareket ettiğini belirten sürücü, otobüsün sol orta kısmında bir kişinin otobüsün altında kaldığını gördüğünü, olay yerinde durduğunu, sağlık ekiplerine durumu bildirdiğini kaydetti.