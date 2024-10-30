Az Bulutlu 15.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 30.10.2024 13:25

Muşlu aileler "evlat nöbeti"ne devam etti

Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'dan kurtarmak isteyen aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini sürdürüyor.

Muşlu aileler "evlat nöbeti"ne devam etti

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eyleme devam etti.

Eylemde evlatlarının fotoğrafını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter! Yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açarak çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Baba Halit Altun, gazetecilere, 12 yıl önce oğlunun terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyledi.

Yıllardır oğlunun yolunu gözlediğini anlatan Altun, şöyle konuştu:

"Oğlum, Muhsin, eğer sağ isen ve sesimi duyuyorsan gel teslim ol. Orası bize göre değil. Annene, babana, memleketine ve yuvana gel. Oraların ve o insanların size faydası yoktur. Bunların bilincindeyiz. Sürekli topluma zarar veren insanlardır. Beni duyuyorsan, sözümü dinle, dön."

Anne Ayten Koçhan ise 9 yıl önce oğlunun kaçırıldığını belirterek, "Terör örgütü PKK'dan çocuğumu istiyorum. Oğlum gel, teslim ol. Yolunuz yol değil. Biz korkmuyoruz. 4 yıldır eyleme devam ediyorum. Bir kişi bile dağda kalmayıncaya kadar eyleme devam edeceğiz. Artık evlat hasretine dayanamıyorum. Yeter analar babalar ağladı." dedi.

ETİKETLER
Muş Evlat Nöbeti
Sıradaki Haber
Doğu Karadeniz'deki dip çamuru plastik kirliliğini ortaya çıkardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:11
Türkiye'den İspanya'ya başsağlığı mesajı
14:17
Bakan Tekin: Öğretmen adayı arkadaşlarımızın duygularını istismar etmesinler
14:19
Bakan Bayraktar: Elektrik ve doğal gaz destekleri devam edecek
14:04
Türkiye ile Umman arasında yükseköğretim alanında iş birliği
14:00
İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'da asırlık yüzlerce zeytin ağacını kesti
13:54
Kırsal kalkınmada 397 milyon lira hibe sağlanacak
Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki Filistinliler, aşevleri önünde uzun kuyruklar oluşturuyor
Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki Filistinliler, aşevleri önünde uzun kuyruklar oluşturuyor
FOTO FOKUS
Aksaray'da yürekleri ısıtan görüntü
Aksaray'da yürekleri ısıtan görüntü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ