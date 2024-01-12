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Türkiye
TRT Haber 12.01.2024 09:46

8 ile 'sarı' ve 'turuncu' uyarı: Yoğun kar yağışı ve sağanak bekleniyor

Meteoroloji 7 ile yoğun kar yağışı, bir ile ise sağanak uyarısında bulundu. Hatay çevrelerinde kuvvetli sağanak, Doğu Anadolu'nun Güneydoğusunda yoğun kar yağışı bekleniyor.

8 ile 'sarı' ve 'turuncu' uyarı: Yoğun kar yağışı ve sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün Hatay çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

8 ile 'sarı' ve 'turuncu' uyarı: Yoğun kar yağışı ve sağanak bekleniyor

7 ile yoğun kar yağışı uyarısı

Van ve Ağrı çevreleri ile Muş'un güneyi ve Siirt'in doğusunda, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda dün akşam etkili olan yağışların pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Bölgede üç gün boyunca aralıklarla devam etmesi beklenen kar yağışı sebebi ile buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar ile dağlık kesimlerde ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

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