7 ilde FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyon: 25 gözaltı kararı06 Aralık 2019 Cuma 14:44 - Son Güncelleme 06 Aralık 2019 Cuma 14:48
7 ilde İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda, FETÖ'ye finansal destek sağladıkları ve ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen 25 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatından sonra Bank Asya'ya para yatırdıkları, örgütün tepe yöneticilerine para aktardıkları ve şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul, Ankara, Antalya, Gaziantep, Manisa, Mersin ve Zonguldak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 9'u gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken diğer 16 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: AA