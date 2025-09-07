66'sında okuma yazma öğrendi, hayali üniversite okumak

Erzurum'da 2 yıl önce Halk Eğitimi Merkezinde açılan okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan ve açık öğretimden ortaokula devam eden 68 yaşındaki Refika Yılmaz, boş zamanlarını kitap okuyup ders çalışarak geçiriyor.

Tüm boş vakitlerinde ders çalışan, eğitim azmiyle takdir toplayan Yılmaz, ortaokuldan sonra lise ve üniversiteyi tamamlamayı hedefliyor.

"Mezara kadar okumak istiyorum"

Refika Yılmaz, 7 kardeş olduklarını ve sadece kendisinin okul okumadığını söyledi.

Okumadığı için çok pişman olduğunu ifade eden Yılmaz, "Şimdi canıgönülden, mezara kadar okumak istiyorum. 2 yıl önce geldiğim Halk Eğitimi Merkezinde hocalarım çok ilgilendi, burada başarıya ulaştım. Nereye kadar giderse o kadar okumak istiyorum. Okumayı çok seviyorum." dedi.

Yılmaz, okuma ve yazmaya başladıktan sonra çok mutlu olduğunu, hayatının değiştiğini dile getirdi.

Yakutiye Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hüseyin Dağdelen ve öğretmenlerine desteklerinden dolayı teşekkür eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bol bol kitap okuyorum, yazıyorum, ne kadar hevesli olduğumu anlatamam. Evin işini bitirdiğim an kitabı elime alıyorum. Okumak, yazmak çok hoşuma gidiyor. Önceden hesap bilmezdim şimdi hesap biliyor ve ödemelerimi yapıyorum. O kadar mutluyum ki herkese tavsiye ederim, okumanın yaşı başı yoktur. 70, 80 yaş demesinler, kitabı kalemi alsın, okumaya başlasınlar. Okumak kadar güzel bir şey yok."

Eğitimini sonuna kadar sürdürmek istediğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Liseyi ve başarırsam üniversiteyi okuyacağım. Nereye kadar olursa okuyacağım, hukuk, öğretmenlik, ilahiyat, bir diploma almayı çok istiyorum. Okumadığım için o kadar pişmanım ki keşke okusaydım. Arkadaşlarım doktor, öğretmen oldu. Onlara bakınca imreniyordum. Şimdi okumak için gayret ediyorum, ne zaman başımı toprağa koyarsam o zaman okumayı bırakırım."

"Okumanın yaşı olmaz"

Merkezin sınıf öğretmeni Cemalettin Er de 14 yaş üzeri okuma yazma öğrenmek isteyenlere yardımcı olduklarını söyledi.

Yılmaz'ın 2 yıl önce merkeze başvurduğunu anlatan Er, "Refika Hanım, 1. ve 2. kademe okuma yazma kurslarını başarıyla bitirdi. Daha sonra gönüllü şekilde açıktan ortaokula kayıt oldu ve onda da başarılı şekilde devam ediyor. Kendisini tebrik ediyorum. Okumanın yaşı olmaz, kişi bunun eksikliğini hayatında hissettiyse o derece konsantre oluyor ve son derece başarılı oluyor." ifadelerini kullandı.