Hafif Sağanak Yağışlı 2.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 21.01.2024 08:19

6 ilde silah imalatı ve silah kaçakçılığı operasyonu: 12 gözaltı

6 ilde silah imalatı ve silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik düzenlenen “Mercek-10” operasyonlarında; 93 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.

6 ilde silah imalatı ve silah kaçakçılığı operasyonu: 12 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Adana, Aydın, Rize ve Batman İl Jandarma Komutanlıkları ve Karaman İl Emniyet Müdürlüklerince “Mercek-10” operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda 93 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca, 65 adet namlu, 77 adet çeşitli tabanca parça ve tertibatı, 48 adet 9 mm çapında tabanca şarjörü ve 238 adet 9mm ve 7,62 tabanca fişeğine ele konuldu. 

Yerlikaya yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: 

"Milletimizin bilmesini isterim ki; halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla mücadelemiz kararlılıkla sürecek."

 

ETİKETLER
Ali Yerlikaya Kaçakçılık
Sıradaki Haber
Deniz ulaşımına "olumsuz hava" engeli: Çok sayıda sefer iptal
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:04
Bozcaada ve Gökçeada’ya tüm feribot seferleri iptal edildi
10:07
TSK'nın 'çelik pençeleri' terör inlerini yerle bir etti
09:42
Meclis'te bu hafta emekliye ek zam teklifi gündemde
09:43
İlk astronot Gezeravcı Uzay İstasyonu'nda: Hangi deneyleri yapacak?
09:09
İstanbul Ataşehir'de 6 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
09:02
Yüksekova’da karla mücadele çalışması sürüyor
Meteoroloji'den 13 ile "kuvvetli yağmur ve kar" uyarısı
Meteoroloji'den 13 ile "kuvvetli yağmur ve kar" uyarısı
FOTO FOKUS
İnişe hazırlanan uçağa lazer tutuldu: O anlar kamerada
İnişe hazırlanan uçağa lazer tutuldu: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ