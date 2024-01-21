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Türkiye
AA 21.01.2024 05:06

Edirne'de kar alarmı: Motosikletlere trafiğe çıkma yasağı

Edirne'de, etkili olan kar yağışı nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyeceği duyuruldu. Trafik ekipleri, trafiğe çıkışları yasaklanan motosikletleri denetledi.

Edirne'de kar alarmı: Motosikletlere trafiğe çıkma yasağı
[Fotograf: AA]

Edirne'de yüksek kesimlerinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinde şiddetini artırdı.

Edirne Valiliği yoğun kar yağışı sebebiyle kentte önlem aldı.

Valilik, motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına tedbir amaçlı izin verilmeyeceğini duyurdu.

Açıklamada, "İlimizde görülen olumsuz hava koşulları nedeniyle, trafik seyir ve can güvenliği için, 20.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, bir sonraki duyuruya kadar, motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin, trafiğe çıkışlarına tedbiren izin verilmeyecektir" denildi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Trafik ekiplerinden denetim

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına tedbir amaçlı izin verilmiyor.

Valilik tarafından bir sonraki duyuruya kadar söz konusu araçların trafiğe çıkışları yasaklanmasının ardından trafik ekipleri Eski Cami kavşağında denetim yaptı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ekipler, yasağa rağmen motosikletle trafiğe çıkan sürücülere idari ceza uyguladı, ev ve iş yerlerine geri dönmeleri yönünde uyarıda bulundu.

Çocuklar kartopu oynadı

Edirne'de kar yağışı devam ediyor.

Kent merkezinde etkili olan karın ardından vatandaşlar kartopu oynadı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Selimiye Meydanı'nda toplanan çocuklar, karla kaplanan çimlerin üstünde kayak yapıp eğlenceli vakit geçirdi.

Hava sıcaklığının 0 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

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