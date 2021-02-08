Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 10:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
6 aylık mücadeleyi kazandı, sağlığına kavuştu
Erzurum'da, ağustos ayında koronavirüse yakalanan ve buna bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklarını atlatan 73 yaşındaki Necati Susam, sağlığına kavuştu.
Erzurum'da yaşayan 73 yaşındaki Necati Susam, ağustos ayında yeni tip koronavirüse (COVID-19) yakalandı. İki aylık tedavinin ardından hastalığı yenerek taburcu oldu.
Taburcu olduktan sonra zatürreye yakalanan ve ciğerleri su toplayan Susam, iyileştim derken bu sefer de kalp yetmezliğine yakalandı.
Koronavirüse bağlı olarak ortaya çıkan tüm hastalıklarını atlatan Susam, yaklaşık 6 aylık tedavinin ardından sağlığına kavuştu.
Necati Susam taburcu olsa da 2 ay daha doktor gözetiminde olacak.
Haber: Sefer Azak
Etiketler: Koronavirüs
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