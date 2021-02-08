Erzurum'da yaşayan 73 yaşındaki Necati Susam, ağustos ayında yeni tip koronavirüse (COVID-19) yakalandı. İki aylık tedavinin ardından hastalığı yenerek taburcu oldu.

Taburcu olduktan sonra zatürreye yakalanan ve ciğerleri su toplayan Susam, iyileştim derken bu sefer de kalp yetmezliğine yakalandı.

Koronavirüse bağlı olarak ortaya çıkan tüm hastalıklarını atlatan Susam, yaklaşık 6 aylık tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Necati Susam taburcu olsa da 2 ay daha doktor gözetiminde olacak.

Haber: Sefer Azak