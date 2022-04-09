Haber Giriş: 9 Nisan 2022 Cumartesi 11:18Son Güncelleme: Kaynak: DHA
50 metreden yuvarlanan iş makinesinin operatörü öldü
Giresun'un Doğankent ilçesindeki yol yapım çalışması sırasında 50 metre yükseklikten dere yatağına devrilen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti.
Kaza, ilçenin Çatak köyünde meydana geldi. Karayolları yüklenici firması tarafından bölgede yürütülen yol çalışması sırasında Umut Özdemir'in kullandığı iş makinesi, kontrolden çıkarak, yaklaşık 50 metreden dere yatağına yuvarlandı.
Kazada operatör Özdemir, hayatını kaybetti. Umut Özdemir'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Etiketler: Giresun İş Kazaları
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