Beyoğlu Kasımpaşa’da geçtiğimiz aylarda bir telefon tamircisinde meydana gelen olayda, içeride bulunan 3 kişiden biri bozuk telefonu tamir etmek üzere masaya oturdu.

Bu sırada yanındakilerden yardım isteyen şahıs elindeki tornavidayla bataryaya müdahale edince patlama oldu.

Büyük korku yaşayan şahıs, yanmaya başlayan telefonu yere fırlattı.

İçerdekiler yanan telefonu kendi imkanlarıyla söndürürken, olayda yaralanan olmadı. Korku dolu dakikalar ise işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.